Kadına şiddete yüzerek tepki

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KADINA şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 6 açık su yüzücüsü, Çeşme'den Seferihsar'a yüzmeye başladı. Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ile Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) iş birliği çerçevesinde düzenlenen etkinlikte yüzücüler, "kadına şiddete hayır" demek için yaklaşık 80 kilometrelik mesafeyi katedecek. Eski milli yüzücü Ayşin Oya Bekbay, "Kulaçlarımızı şiddetin bitmesi için atıyoruz" dedi. Memduh Kansuk ise bu etkinliğin son günlerde yaşanan talihsiz olaylarla kesişmesinin kendilerini çok yaraladığını söyledi. Amaçlarının dikkat çekmek olduğunu kaydeden Kansuk, "Kadına şiddetin bir an önce bitirilmesi için tüm yetkililerin elinden geleni yapmasını bütün kamuoyu bekliyor. Keskin bir şekilde tedbirlerin alınarak, bu işin bitirilmesini istiyoruz" dedi.