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219 yıllık cami harabeye döndü

Giriş Tarihi: 26.8.2019
219 yıllık cami harabeye döndü
DENIZLI'NIN Babadağ ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde 2014 yılında meydana gelen heyelan sonrası 420 konut ve 120 iş yeri boşaltılarak mahalle tamamen yıkıldı. Mahallenin ortasında bulunan 1800 yılında Mihrişah Valide Sultan tarafından yaptırılan 219 yıllık Kırcataş Camisi ise tarihi olduğu için kapısına kilit vurularak, ibadete kapatıldı. O tarihten bu yana atıl durumda bekleyen camide herhangi bir restorasyon çalışması yapılmazken, cami adeta yıkılma durumuyla karşı karşıya geldi. Duvarlarının büyük bir bölümünde çatlaklar oluşan ve sıvaları dökülen caminin ayrıca camlarının da kırıldığı gözlendi.
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219 yıllık cami harabeye döndü
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