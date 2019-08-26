Manisa yeni eğitim öğretim yılına hazır

BUGÜN NELER OLDU

3 aylık yaz tatilinin ardından 2019-2020 eğitim- öğretim öncesi Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin değerlendirmelerde bulundu. Yaz dönemini oldukça verimli geçirdiklerini kaydeden İsmail Çetin, "2019-2020 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında yaz boyunca arkadaşlarımızla birlikte okullarımızı eğitim öğretime hazırlamak, okullardaki bakım onarımlarla ilgili işlemler gerçekleştirmek, inşaatı devam eden okullarımızı yeni eğitim öğretim yılına yetiştirmek için gerekli çalışmaları yapmak için yaz boyunca ciddi faaliyetlerimiz oldu. Bu yıl itibariyle okullarımızda toplam 251 bin yani çeyrek milyona ulaşan bir öğrenci kitlemiz var. Bu Manisa ve Türkiye için bir zenginliktir" dedi.