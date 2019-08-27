Bu nasıl iş?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 1 milyar 27 milyon liraya Gülermak Şirketine ihale ettiği 7.2 kilometre uzunluğundaki Narlıdere Metrosunda onaysız alt taşeron çalıştırıldığı ortaya çıktı. Skandal, projenin müşavirliğini üstlenen kısa adı 'UBM' olan Uluslararası Birleşmiş Müşavirler Müşavirlik Hizmetleri A.Ş'nin şantiye sahasında yaptığı denetimler sırasında tespit edildi. Sözleşme Genel Şartları Fidic İnşaat İşleri İdari Şartnamesine de aykırı olan durum, 28 Mart 2019'da müşavir firmanın proje müdürü Muharrem Saygın tarafından ana yüklenici Gülermak Ağır Sanayi A.Ş'ye resmi yazı ile bildirildi. Onaysız taşeron çalıştırma işlemine bir an önce son verilmesini isteyen Saygı, "Aksi takdirde onaysız taşeron çalıştırmak nedeniyle yaşanacak her türlü sıkıntıdan siz sorumlu olursunuz" dedi. Onaysız olarak çalışmasına göz yumulan firmalar arasında son dört yılda Büyükşehir Belediyesinden 600 milyon liranın üzerinde iş alan eski CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Özgür Aktepe'nin sahibi olduğu Agra Kent Hizmetleri A.Ş'nin de olması dikkat çekti.

UBM TESPİT ETTİ

Egeli SABAH , 28 Mart 2019'da 'Onaysız taşeronlar' başlığı ile UBM Proje Müdürü Muharrem Saygın tarafından kaleme alınıp ana yüklenici Gülermak'a gönderilen skandal yazıya ulaştı. Müşavir firma, sözleşmede adları belirtilen alt taşeronlar dışında önerilecek taşeronlarla ilgili önceden mühendis izni gerektiğine dikkat çekti. Ardından da sahada yapılan denetimler sırasında Tünel işleri, altyapı ve yol deplasmanları ile hafriyat işlerinde Agra Kent Hizmetleri A.Ş, Yertaş, Nerman Hafriyat, Derin ve Akın Atalay firmalarının onaysız olarak çalıştığının tespit edildiğini belirtti.

SÖZLEŞMEYE AYKIRI

UBM Proje Müdürü Muharrem Saygın imzası ile kaleme alınan yazıda, inşaat sahasında onaysız taşeron çalıştırmanın Sözleşme Genel Şartları Fidic İnşaat İşleri İdari Şartnamesine aykırı olduğu belirtildi. Yazının sonuç bölümünde ise yüklenici firmadan sözleşmenin ilgili maddelerine hassasiyetle uyması, onaysız taşeron çalıştırmaması, aksi takdirde onaysız taşeron çalıştırılması nedeniyle yaşanacak her türlü sıkıntıda sorumluluğun ana yükleniciye yani Gülermak'a ait olacağına dikkat çekildi. SABAH, geçtiğimiz haftalarda Narlıdere Metrosu ile ilgili çarpıcı belgelere ulaşmış, yüklenici firmanın Büyükşehir'den gelen talep üzerine daha önce Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı Altyapı ve Projeler Genel Müdürlüğü tarafından onaylı projede köklü değişikliklere gittiğini kamuoyuna duyurmuştu. Bakanlık onayı alınması gerekirken alınmayan yeni projeye göre onaylı projedeki istasyonlarda yüzde 25 ile 75 arasında küçülmelere gidildiği ortaya çıkmıştı. SABAH'ın ortaya çıkardığı bu skandal revizyonlar İzmir kamuoyunda büyük ses getirmişti.