Göztepe çıkış arıyor

GÖZTEPE, son olarak Suudi Arabistan ekibinde forma giyen Rumen on numara Constantin Budescu'yu gündemine aldı. Göz-Göz, on numara mevkii için CSKA Moskova'dan Manuel Fernandes, Akhisarsporlu Josue ve Dijon'dan Yoann Gourcuff, Hamburg'tan Lewis Holtby ve Coritiba'dan Brezilyalı Carlos Eduardo ile de temaslarını sürdürüyor.

BAŞKANLA TOPLANTI ISTEDI

Göztepe'nin yönetim on numara için transferi yeniden açarken teknik direktör Tamer Tuna'nın sol bek ve kanada da takviye istediği öğrenildi. Yönetimden en az 3 oyuncu talep eden Tuna'nın, başkan Mehmet Sepil ile 1-2 gün içinde bir araya gelip toplantı yapması bekleniyor.

TUNA DEĞİŞİME GİDECEK

Tuna'nın Beşiktaş maçı sonrası söylediği 'Takımdan göndermek istediğim 2 oyuncuyu ilk onbirde oynatmak zorunda kaldım' sözü Göztepe'nin transfer politikasını gözler önüne serdi. Tuna'nın Borges ve Yasin'i kastettiği öğrenilirken bu oyunculara henüz teklif olmadığı da öğrenildi. Tuna, Denizlispor ile oynanacak maçta değişime gidecek. Savunmada aksayan Leo'nun yerine Berkan Emir'e şans vermeyi planlayan Tuna, Borges'in yerine Alparslan, Deniz'in yerine Castro, ileri uçta da Eren'in yerine de Jerome'la oyuna başlamayı planlıyor.