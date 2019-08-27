Sındırgı’da şenlik var

BALIKESİR'DE Sındırgı Belediyesi tarafından uluslararası düzeyde gerçekleşen Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günleri 21. kez 31 Ağustos / 1-2-3 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleşecek. 4 gün sürecek festival boyunca çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlenecek. SABAH'ı ziyaret eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, festival ile ilgili bilgiler verdi. Festivalin Sındırgı'ya değer kattığını ifade eden Başkan Yavaş, "Festival kapsamında ünlü sanatçıların sahne performanslarının yanı sıra çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Yurtdışında gelecek konuklar da kendi ülkelerinin yöresel oyunlarıyla festivale renk katacak. Festivale geçen yıl 100 bin den fazla kişi katılmıştı. Bu yıl da büyük bir katılım bekleniyor. Bütün Ege'yi festivalimize bekliyoruz" diye konuştu. Ziyarette hayata geçirilen ve planlanan projelerini anlatan Başkan Yavaş, "İlçemizin ekonomisi her geçen gün büyüyor. Kırsal mahallelerde sulu tarımla beraber şehir merkezinde ise turizm faaliyetleriyle birlikte ekonomide gelişmeler yaşandı. Sındırgı'da 750 tane konut yaptırdık. Balıkesir'in en fazla konut sayısına sahip ilçeyiz. Bu şehirde kalınır, yaşanır' algısı oluştu insanlarda. İlçemizdeki evlerin emlak değeri de beş yılda beş kat arttı" dedi. Jeotermal enerjinsin Sındırgı için önemli bir kaynak olduğuna dikkat çeken Yavaş, "Türkiye'de yirmi bir tane jeotermal bulunuyor bunların en büyüğü Afyon ve Balçova'da. Diğerleri ilçe bazında Sındırgı jeotermal 2 bin 200 konut yararlanıyor. Temiz ve çevreci enerji. Türkiye'nin en uzun isale hattı 24 km'den sıcak su geliyor ve 90 derece de çıkıyor" diye konuştu.

İZLANDA ÖRNEĞİ

Jeotermal enerjisinin dünyadaki örneklerini gördüğünü belirten Yavaş, "Dünyada örnekleri var gidip gördüm. İzlanda bir örnek tamamen jeotermal ile ısınıyor. Gaiser denen su çıkışının olduğu bir yer var oraya giriş paralı bundan para kazanıyor suyun 15 sn fışkırdığını görmek için 40 euro ödüyorsun" dedi. 2004 yılında ilk göreve geldiklerinde ilçenin uzun vadeli stratejik planını yaptıklarını vurgulayan Yavaş, şöyle devam etti: "İlçemizin uzun vadeli stratejik planlarını yaparken ilçemizin gelişmesinin termal turizm, jeotermalle ısınma ve seracılıkta olduğunu belirterek tüm planlarımızı, projelerimizi bu doğrultuda şekillendirdik. 2006 yılında hisaralan bölgesinde yer alan sıcak suyun işletme ruhsatını Özel İdareden aldık. Bölgemizin turizm alanında önünün açılması için termal turizm bölgesi ilan edilmesini sağladık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde örnek bir tesis kazandırarak yatırımcıları ilçemize davet ettik. Şu an termal tesislerimiz yükseldi. Sındırgı termal turizmin parlayan yıldızı olacak."

PROGRAM:

YER: KOCAKONAK PANAYIR

ALANI - 14.00

30 AĞUSTOS 2019 - YAĞLI PEHLIVAN

GÜREŞLERI

YER: CUMHURIYET MEYDANI

31 AĞUSTOS 2019 - GECE YOLCULARI

KONSERI

1 EYLÜL 2019 - BARANA GECESI - 21.00

2 EYLÜL 2019 - FATOŞ KADIOĞLU

KONSERI - 22.00

2 EYLÜL 2019 - HAYATIN RITMINI YAKALA

GÖSTERISI - 21.00

3 EYLÜL 2019 - İLYAS

YALÇINTAŞ KONSERI