Erdek’te dere yatağı temizliği

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BALIKESIRBüyükşehir Belediyesi, sel ve taşkınları önlemek için dere yataklarında ıslah çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Erdek'in Turan Mahallesindeki dere yataklarında temizlik başlatıldı. Dere yataklarında titizlikle sürdürülen temizlik çalışmalarının kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Konu hakkında bir açıklama yapan Turan Mahallesi Muhtarı Rıdvan Dolan, "Derelerimizde kirlilik ve su taşkınlarını önlemek maksadıyla ıslah çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerce yürütülen dere ıslah çalışmalarında büyük ilerleme kat ettik. Belli bir program dahilinde bu alandaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Halkımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.