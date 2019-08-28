İmok yarışları nefesleri kesti

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Motorsporları ve Otomobil Kulübü (İMOK) tarafından düzenlenen 'İMOK Tırmanma Kupası Menemen'in Haykıran ve Çukurköy arasında 3 çıkış üzerinden yapıldı. 5.6 kilometre uzunluğundaki parkurda 15 otomobil, 4 kategoride kıyasıya yarıştı. Sıcak havaya rağmen yarış severlerin ilgiyle takip ettiği ve büyük heyecan içinde geçen organizasyona sponsor olarak yanımızda olan Salados ve Akgün Yangın'ın yanı sıra Menemen Belediyesi de destek verdi. Kategori 1'de Hakan Kerci birinci, Kemal Çetinkaya ikinci oldu. Kategori 2'yi Mustafa Nazik birinci, Alper Akgün ikinci tamamladı. Kategori 3'te Murat Şen yarışı ilk sırata bitirirken Hakan Akman ikinci oldu. Kategori 4'te ilk sırayı Serdar Sarıduman aldı. En iyi zaman kupasını ise Murat Soyçopur kaldırdı. Şenlik havasında geçen organizasyon ödül töreniyle son bulurken İMOK Başkanı Erkan Yanıkoğlu, "İkinci etabı da kazasız ve güzel görüntülerle kapattık. Kupanın 3. ve son yarışı 20 Ekim'de yapılacak. Emeği geçen, katkı koyan sponsorlarımıza, Menemen Belediyesi'ne, kurum ve kuruşlar ile yarışa katılan tüm pilotlarımıza teşekkürü bir borç biliriz" dedi. Yücel Yılmaz