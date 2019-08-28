İşçi çıkarmadık, sözleşmesi bitti

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CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'nde AK Partili olduğu için işten çıkartıldığını söyleyen Kemal Asrak ile ilgili Kemalpaşa Belediyesi Başkanı Rıdvan Karakayalı SABAH'a açıklama yaptı. Karakayalı, "Kemal Arsak, bir önceki yönetim tarafından 21 Aralık 2018 tarihinde İş-Kur üzerinden 6 aylık süreyle işe alınmış olup 10 Haziran 2019 tarihinde İŞ-KUR sözleşmesi süresinin dolması sebebiyle işten ayrılmıştır. Belediyemize İş-Kur üzerinden geçtiğimiz dönemlerde de alınan personellerin sözleşme tarihleri sona erdiğinde iş akitleri doğal olarak bitmektedir. İş-Kur kapsamında işe alınan işçilerin belediyemiz tarafından işten çıkarılması zaten yasal olarak mümkün değildir" dedi. Belediye yetkilileri ayrıca işten ayrılan Asrak'a da iş bulma konusunda yardımcı olacaklarını ifade etti.