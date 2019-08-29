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5 mahallenin hırsız isyanı

’a bağlı , , , Altay ve Aziziye mahallelerinde yaşayanların başı, uyku spreyli hırsızlar ile dertte

Giriş Tarihi: 29.8.2019
5 mahallenin hırsız isyanı
KONAK ilçesine bağlı Selçuk, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Altay ve Aziziye mahallelerinde yaşayanlar, evlerine giren hırsızlar nedeniyle zor günler yaşıyor. Selçuk Mahallesi Muhtarı Kasım Yavuz'un iddiasına göre, 4 ay önce evlere girmeye başlayan ve uyku spreyi ile ev sahiplerini uyutarak, değerli eşyaları çalan kimliği belirsiz 4 kişi, 10'dan fazla soygun gerçekleştirdi. Muhtar Yavuz, hırsızların, 5 Temmuz gecesi 754 Sokak'taki 4 katlı binanın 3'üncü katında bulunan kendi evine de girdiğini belirterek, "Yaklaşık 4 ay önce hırsızlar bizim mahalleye dadandı. Benim evime de girdiler. Sabaha karşı girdiklerini tahmin ediyoruz. Ben, eşim, kızım, baldızım evdeydik. Pencerenin önünde yatıyordum. Pencereden eve girerek sprey sıkmışlar, sonra her şeyi almışlar. Evde altın, künye, cep telefonları ve para vardı. Yaklaşık 20 bin lira zararımız var" diye konuştu. Sabah uyandığında evin kapısını açık bulduğunu anlatan Kasım Yavuz, "Emniyete giderek durumu anlattım, ifade verdim. Görüntüleri de emniyete vererek, şikayetçi oldum. 4 kişiden birini yakaladılar" diye konuştu.
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5 mahallenin hırsız isyanı
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