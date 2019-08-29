5 mahallenin hırsız isyanı

KONAK
ilçesine bağlı
Selçuk, Dayıemir,
Dolaplıkuyu,
Altay
ve Aziziye
mahallelerinde
yaşayanlar,
evlerine giren
hırsızlar nedeniyle
zor günler
yaşıyor.
Selçuk Mahallesi
Muhtarı Kasım Yavuz'un iddiasına
göre, 4 ay önce evlere girmeye başlayan
ve uyku spreyi ile ev sahiplerini uyutarak,
değerli eşyaları çalan kimliği belirsiz
4 kişi, 10'dan fazla soygun gerçekleştirdi.
Muhtar Yavuz, hırsızların, 5 Temmuz
gecesi 754 Sokak'taki 4 katlı binanın
3'üncü katında bulunan kendi
evine de girdiğini belirterek, "Yaklaşık
4 ay önce hırsızlar bizim mahalleye
dadandı.
Benim
evime de girdiler.
Sabaha
karşı girdiklerini
tahmin
ediyoruz.
Ben, eşim,
kızım, baldızım
evdeydik.
Pencerenin
önünde
yatıyordum.
Pencereden eve girerek sprey sıkmışlar,
sonra her şeyi almışlar. Evde altın,
künye, cep telefonları ve para vardı.
Yaklaşık 20 bin lira zararımız var" diye
konuştu.
Sabah uyandığında evin kapısını
açık bulduğunu anlatan Kasım Yavuz,
"Emniyete giderek durumu anlattım,
ifade verdim. Görüntüleri de emniyete
vererek, şikayetçi oldum. 4 kişiden birini
yakaladılar" diye konuştu.