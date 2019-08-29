5 mahallenin hırsız isyanı

BUGÜN NELER OLDU

ilçesine bağlıSelçuk, Dayıemir,Dolaplıkuyu,Altayve Aziziyemahallelerindeyaşayanlar,evlerine girenhırsızlar nedeniylezor günleryaşıyor.Selçuk MahallesiMuhtarı Kasım Yavuz'un iddiasınagöre, 4 ay önce evlere girmeye başlayanve uyku spreyi ile ev sahiplerini uyutarak,değerli eşyaları çalan kimliği belirsiz4 kişi, 10'dan fazla soygun gerçekleştirdi.Muhtar Yavuz, hırsızların, 5 Temmuzgecesi 754 Sokak'taki 4 katlı binanın3'üncü katında bulunan kendievine de girdiğini belirterek, "Yaklaşık4 ay önce hırsızlar bizim mahalleyedadandı.Benimevime de girdiler.Sabahakarşı girdiklerinitahminediyoruz.Ben, eşim,kızım, baldızımevdeydik.Pencereninönündeyatıyordum.Pencereden eve girerek sprey sıkmışlar,sonra her şeyi almışlar. Evde altın,künye, cep telefonları ve para vardı.Yaklaşık 20 bin lira zararımız var" diyekonuştu.Sabah uyandığında evin kapısınıaçık bulduğunu anlatan Kasım Yavuz,"Emniyete giderek durumu anlattım,ifade verdim. Görüntüleri de emniyetevererek, şikayetçi oldum. 4 kişiden biriniyakaladılar" diye konuştu.