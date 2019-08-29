Ege’nin teknoloji üssü

Türkıye'nın milli teknoloji hamlesiyle teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılması hedefinde teknoparklar önemli rol oynuyor. Türkiye'nin dördüncü, Ege Bölgesi'nin ise ilk teknoparkı olarak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Kampüsü içerisinde, 2002'de kurulan, 2004 yılında faaliyete geçen Teknopark İzmir, ürettiği değer ve sağladığı ihracat katkısı ile öne çıkıyor. Teknopark İzmir Yönetim Kurulu Başkanı ve İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Teknopark İzmir'de 154 Ar-Ge firması bulunduğunu söyledi. Teknopark İzmir'in toplam 600 milyon lira ciro, 60 milyon doları aşan ihracata ulaştığını kaydeden Baran, "Bilgi temelli yüksek teknolojinin elde edilmesiyle yükte hafif, pahada ağır ürünlerin elde edildiği bir teknopark olarak faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Son 8 ayda tam zamanlı Ar-Ge personelimizin sayısı yüzde 15 arttı" dedi.

FİDAN DESTEĞİ

Öte yandan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), İzmir'deki yangında yanan alanların yeniden ağaçlandırılması kampanyasına tüm İYTE mensupları adına dikilecek 14 bin 801 fidanla destek olma kararı aldı.