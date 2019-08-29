Göztepe’de Aleksic bitiyor

Süper Lig'de cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda konuk edeceği Yukatel Denizlispor'u yenerek kötü gidişata son vermek isteyen Göztepe, yeniden arayışlara başladığı transferde mutlu sona yakın. Al Ahli takımının yabancı kontenjanı nedeniyle Aleksic'i gözden çıkardığı ve devreye giren Göztepe'nin 28 yaşındaki futbolcuyla el sıkıştığı bildirildi. Geçen sezon Yeni Malatyaspor'da başarılı bir performans ortaya koyup Al Ahli takımına imza atan deneyimli orta saha oyuncusu Aleksic de kariyerine yeniden Türkiye'de devam etmek istiyor.

DENİZLİ MAÇINA YETİŞTİRİLECEK

Aleksic transferinde sona gelen Göztepe'nin forvet takviyesi de yapacağı öğrenildi. Geçen sezon olduğu gibi bu yıl da gol yollarında büyük problemler yaşayan Göztepe, mağlup olduğu Antalyaspor ve Beşiktaş müsabakalarında pozisyona dahi girmekte zorlandı. Henüz gol sevinci yaşayamayan Göz- Göz'de yeni futbolcuların Denizlispor sınavına yetiştirilmeye çalışıldığı vurgulandı.