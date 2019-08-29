Metronun tünel kaplaması çatladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl haziran ayında temelini attığı Narlıdere Metrosu'nda kamuoyundan sır gibi saklanan proje revizyonunu, ele geçirdiği belgelerle kent gündemine taşıyan Egeli SABAH, metro inşaatı ile ilgili yeni bilgi ve belgelere ulaştı. 7.2 kilometrelik Narlıdere Metrosunda tünelin bütün yükünü taşıyan tünel içi prekast beton kaplamasında (Segment) betonarme demiri yerine Makro Sentetik Fiber ile Elyaf Takviyeli Polimer Donatıdan oluşan segmentler kullanıldı. Bazı segmentler montaj aşamasında bazıları da montajı yapıldıktan kısa süre sonra patlamaya, çatlamaya başladı. Tünelin iç kaplamasını oluşturan ve tünel güvenliğini sıkıntıya düşüren çatlaklara beton enjeksiyonu yapılsa da önüne geçilemedi. Zaman içinde bazı çatlakların giderek büyüdüğü ve derinleştiği gözlendi. Bunun üzerine Narlıdere Metrosu'nun müşavir firması UBM (Uluslararası Birleşmiş Müşavirler Müşavirlik Hizmetleri A.Ş) ana yüklenici Gülermak'ı acil toplantıya çağırdı. 18 Temmuz'da gerçekleşen toplantıdan donatı değişikliğine gidilmesi yönünde karar çıktı. Buna göre çatlayan makro sentetik fiber ile elyaf takviyeli polimerden oluşan iç kaplamanın yerine bundan böyle betonarme demirli segmentlerin imal edilip döşenmesi kararlaştırıldı. Aynı toplantıda müşavir firma, ana yükleniciden betonarme demiri ile dizayn edilecek segmentlerin revize donatı paftaları ile hesap raporlarını acilen müşavir firmanın onayına sunmasını istedi. Yükleniciyi onay almadan beton dökümüne başlamaması konusunda uyardı. Fakat müşavir firmanın sahada yaptığı denetimlerde prekast segment tesisinde onay alınmadan imalatlara başlandığı tespit edildi. Bunun üzerine müşavir firma, 24 Temmuz 2019'da Büyükşehir'in Raylı Sistem Yatırımları Daire Başkanlığına sahada yaptığı tespitler ile 18 Temmuz tarihli 27. toplantıda alınan kararları içeren yazı gönderdi. İnşaat Kontrol Şefi Ertan Gültekin imzası ile kaleme alınan yazıda onaysız olarak betonu dökülen segmentlerin montajına kesinlikle izin verilmeyeceğinin altı çizildi. Öte yandan yazışmada herhangi bir elektrik kaçağında metro vagonlarında seyahat edenlerin elektrik akımına kapılmasını önleyen topraklama hattının da henüz oluşturulmadığı ortaya çıktı.

CANER UYARDI

Üçyol - Bornova Metrosu'nun yapımında görev alan eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanı Hanefi Caner, segmentler konusunda Büyükşehir'i uyardı. Caner, şunları söyledi; "Segmentler tünel güvenliği açısından çok önemlidir. Segment demek tüp demektir. Çok gevşek, balçık, yumuşak zeminlerde kullanılan bir yöntemdir. Segmentler, yer basınç dengesini sağlayan unsurlardır. Tünelin bütün yükü bu segmentlerin üzerindedir. Bu segmentleri 5-6 parçadan oluşan bir yüzük olarak düşünecek olursak yüzüğün parçalarından bir tanesi çıksa ya da parçalansa ne olur? Tabi ki yüzük dağılır. Burada da durum bundan ibarettir. Segmentlerden birinin patlaması ya da dağılması felakete neden olur. Bütün tünel çöker ya da içi çamur ve su ile dolar. Sonuç olarak dünyada görülmemiş bir facia olur. Kurtulan kimse de olmaz. 50 sene de yeraltından kimseyi çıkaramazlar. Bunlar kesinlikle şakaya gelecek şeyler değildir."