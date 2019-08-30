Tezgah açmadılar Başkan’a seslendiler

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile pazarcı esnafı arasındaki tartışma giderek büyüyor. İzmir'in Menemen İlçesinde sokak arasındaki Pazar yerinin kapalı modern alana alınması için geçen dönem Belediye Başkanı Tahir Şahin zamanında inşaat başladı. Ama yeni başkan Serdar Aksoy, inşaatın tamamlanamaması ile 900'dan fazla pazarcı esnafını mağdur ederek tezgah başı 17 bin 500 lira istedi. Bir yılı aşkın sokak aralarında tezgâh açan pazarcılar ise bu duruma isyan etti. Geçen hafta Başkan Serdar Aksoy, iddiaya göre pazarcı esnafı ile konuşacağını belirtmesine rağmen dernek başkanı ve pazarcılar arasından seçilen grup ile konuşmayı reddetti ve açık açık tehditler savurdu. Esnafa elinizden geleni ardınıza koymayın diyen başkana karşılık pazarcıların ise sabrı kalmadı. Geçen hafta belediyeye yürüyen ve açıklama yapan pazarcılar bu hafta da tezgah açmadı.Sabahın erken saatlerinde pazarın bulunduğu sokakta toplanan esnaf hep birlikte bu mağduriyetin gidelirmesi için tekrar belediyeye kadar yürüdü. Haklarını isteyen pazarcıları belediye önünde önlem alan polisler karşıladı. İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, belediye önünde açıklama yaptı. Geçmiş dönemde kayıtlı 930 pazarcıdan 2 bin lira toplandığını belirten Acar, "Yeni yönetim bu kez de 17 bin 500 lira istiyor. Pazarcıların bunu ödemesi mümkün değil. Belediye Kanunu'nda da böyle bir madde yok. Belediyelerin böyle bir hakkı da bulunmuyor. Bizler bu karardan vazgeçilmesini, pazarcı esnafımıza yeni yerlerinin bir an önce teslim edilmesini istiyoruz. Zaten daha önce kendilerinden istenen parayı ödemişlerdi. Belediyeler kendi borç bataklarını kapatmak için pazarcılara sarılmasın" dedi. Olaya dahil olan başkan yardımcıları ise önümüzdeki hafta Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüşülüp pazar yerinin ne yapılacağı konusunda somut bir adım atılacağını belirtti.Pazarcı esnaflarından Erdoğan Akçay, "Biz yıllardır Menemen Pazar yerinde tezgahımızı açıp işimize bakan insanlarız. Ne ara bu duruma geldik ve yaşadığımız belediye tarafından kandırıldık. Başkan Serdar Aksoy bizi çıplak bir şekilde ortada bıraktı" dedi. Belediye Başkanı Serdar Aksoy'a kızgınlığını dile getiren mağdur esnaflardan Cenap Efe, "Biz Menemenliyiz. Seçim öncesi pazarcı esnafının yanında olacağını ve tek bir kuruşun alınmayacağını çünkü yasalara uygun olmadığını söyleyen başkan şimdi nasıl da bir anda böyle olabilir" dedi. Sinan Özdemir ise verilen sözlerin yerinde durulmasını isteyerek, "Biz kışı kapalı Pazar yerinde geçirmek istiyorduk. Halkta mağdur olacak. Geçen seferde ben para vermedim. Yasalara uygun bende paramı vermedim. Mevcut başkan ev ev dolaşırken herkese söz veriyordu pazarcı esnafının yanında olacağını belirtmişti. Şimdi nerede Serdar Aksoy" dedi.