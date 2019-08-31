‘Balıkları kılçıklarıyla tüketin’

BUGÜN NELER OLDU

Av yasağının 1 Eylül tarihinde sona ermesiyle her çeşit balık tezgahlardaki yerini almaya başlayacak. Haftada en az 2 kere tüketilmesi gereken balığın ülkemizde kişi başına yıllık 7.6 kilogram tüketim ile sınırlı olduğuna dikkat çeken Yaşar üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Eylem Fadıloğlu, "Sağlıklı bir yaşam isteyenler mutlaka balık tüketmeli. Üstelik sardalye, hamsi gibi küçük balıklar kılçıklarıyla birlikte yenildiğinde süt ürünleri gibi kalsiyum almanıza yardımcı olur ve kemik gelişiminde fayda sağlar. Balık eti, yüzde 15-25 değerleri arasında protein içerir. Bu proteinler, vücuttaki dokuların korunması ve gelişmesi için gerekli olan bütün esansiyel aminoasitleri içerirler" dedi.