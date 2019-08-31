RES firması 5 yıldır kilolarca bal üretiyor

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Yenılenebılırenerji sektöründehizmetveren bir rüzgarenerjisi elektriküretim firması, yıllardırsantral bölgesindeyetiştirdiğiarılardan eldeettiği kilolarca balile RES'lerin doğadostu olduğunukanıtlıyor. İzmir'inÇeşme ilçesinderüzgar enerji santrali(RES) bünyesindekurulan 30arı kovanındanbu yıl 100 kilo balhasadı elde ettiklerinisöyleyenVega Rüzgar EnerjisiElektrik ÜretimA.Ş. KoordinatörüErman Kaya,rüzgar türbinlerinin hem çevreci, hem dedoğa dostu olduğunu söyledi."Kamuoyunda oluşturulan negatif algının aksine RES'ler doğaya hiçbir atık bırakmadığı için çevreci ve sağlıklı bir enerji türü olduğunu belirten Kaya, "Tamamen doğal kaynakları kullanması ve yenilenebilir özelliğiyle ülkemiz için büyük önem taşıyor. Biz yaklaşık 5 yıldır santral bölgesinde binlerce arı yetiştiriyoruz. Bu arılar tamamen doğal yaşayışlarına uygun şekilde bal üretimine devam ediyor. Doğal yaşamla bu kadar iç içe bir enerji üretim şekli RES'lerin sanılanın aksine, doğaya hiç bir zarar vermediğinin kanıtıdır. Bizim için doğal yaşama saygı, birinci sırada geliyor. Bölgeye binlerce ağaç ve bitki diktik" dedi.