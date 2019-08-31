RES firması 5 yıldır kilolarca bal üretiyor

Yenılenebılır
enerji sektöründe
hizmet
veren bir rüzgar
enerjisi elektrik
üretim firması, yıllardır
santral bölgesinde
yetiştirdiği
arılardan elde
ettiği kilolarca bal
ile RES'lerin doğa
dostu olduğunu
kanıtlıyor. İzmir'in
Çeşme ilçesinde
rüzgar enerji santrali
(RES) bünyesinde
kurulan 30
arı kovanından
bu yıl 100 kilo bal
hasadı elde ettiklerini
söyleyen
Vega Rüzgar Enerjisi
Elektrik Üretim
A.Ş. Koordinatörü
Erman Kaya,
rüzgar türbinlerinin hem çevreci, hem de
doğa dostu olduğunu söyledi.
DOĞAYA SAYGI
"Kamuoyunda oluşturulan negatif algının aksine RES'ler doğaya hiçbir atık bırakmadığı için çevreci ve sağlıklı bir enerji türü olduğunu belirten Kaya, "Tamamen doğal kaynakları kullanması ve yenilenebilir özelliğiyle ülkemiz için büyük önem taşıyor. Biz yaklaşık 5 yıldır santral bölgesinde binlerce arı yetiştiriyoruz. Bu arılar tamamen doğal yaşayışlarına uygun şekilde bal üretimine devam ediyor. Doğal yaşamla bu kadar iç içe bir enerji üretim şekli RES'lerin sanılanın aksine, doğaya hiç bir zarar vermediğinin kanıtıdır. Bizim için doğal yaşama saygı, birinci sırada geliyor. Bölgeye binlerce ağaç ve bitki diktik" dedi.