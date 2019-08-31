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firması 5 yıldır kilolarca bal üretiyor

’deki bir firması, santral bölgesinde kilolarca bal üretti. Firma yetkilileri rüzgar türbinlerinin doğa dostu olduğunu söyledi

Giriş Tarihi: 31.8.2019
RES firması 5 yıldır kilolarca bal üretiyor
Yenılenebılır enerji sektöründe hizmet veren bir rüzgar enerjisi elektrik üretim firması, yıllardır santral bölgesinde yetiştirdiği arılardan elde ettiği kilolarca bal ile RES'lerin doğa dostu olduğunu kanıtlıyor. İzmir'in Çeşme ilçesinde rüzgar enerji santrali (RES) bünyesinde kurulan 30 arı kovanından bu yıl 100 kilo bal hasadı elde ettiklerini söyleyen Vega Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş. Koordinatörü Erman Kaya, rüzgar türbinlerinin hem çevreci, hem de doğa dostu olduğunu söyledi.

DOĞAYA SAYGI
"Kamuoyunda oluşturulan negatif algının aksine RES'ler doğaya hiçbir atık bırakmadığı için çevreci ve sağlıklı bir enerji türü olduğunu belirten Kaya, "Tamamen doğal kaynakları kullanması ve yenilenebilir özelliğiyle ülkemiz için büyük önem taşıyor. Biz yaklaşık 5 yıldır santral bölgesinde binlerce arı yetiştiriyoruz. Bu arılar tamamen doğal yaşayışlarına uygun şekilde bal üretimine devam ediyor. Doğal yaşamla bu kadar iç içe bir enerji üretim şekli RES'lerin sanılanın aksine, doğaya hiç bir zarar vermediğinin kanıtıdır. Bizim için doğal yaşama saygı, birinci sırada geliyor. Bölgeye binlerce ağaç ve bitki diktik" dedi.

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RES firması 5 yıldır kilolarca bal üretiyor
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