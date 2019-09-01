Metrodaki ölüme ihmal soruşturması

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Narlıdere'de devam eden metro inşaatında işçi Şaban Ölmez'in ölümünün açılandığı gibi raylara sıkışarak olmadığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz akşa meydana gelen olayda CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı tarafından Fahrettin Altay - Narlıdere Kaymakamlık Hattı için yapılan metro inşaatında çalışan 44 yaşındaki Şaban Ölmez, dinlenmek için vincin ilerlediği raylara oturdu. Bu sırada, raylarda çalışma yapan vincin operatörü, Ölmez'i fark etmeyerek üzerinden geçti. İş arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ölmez ambulansa alınarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Ölmez, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'ŞİKAYETÇİ OLURUZ'

Ölmez'in hayatını kaybettiği olayda bir ihmal olup olmadığının belirlenmesi için savcılık soruşturma başlattı. Gözaltına alınan vincin operatörü ifadesinde, "Çalışma sırasında Şaban Ölmez'in raylarda olduğunu fark edemedim. Üzerinden geçtim. Böyle olsun istemezdim. Çok üzgünüm" dedi. Şaban Ölmez memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesi Dalbahçe Mahallesi'ndeki Hasırcılar Cami dün ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Egeli Sabah'a konuşan Şaban Ölmez'in amcasının oğlu Ferhat Ölmez, "Evli iki çocuk babasıydı. Ailesi Samsun Çarşmaba'da yaşıyor. 3-4 yıl önce çalışmak için İzmir'e gitti. Alt taşeron Derin Alt Yapı firmasında işçi olarak çalışıyordu. Ailesi 100 yıllık eski bir evde oturuyor. Hayali yeni bir ev sahibi olmaktı. Ama kısmet olmadı" dedi. Kuzeni Şaban Ölmez'in olay sırasında raylar üzerinde dinlenmek için oturduğunu anlatan Ferhat Ölmez, "Kuzenimin kolu raylara sıkışmadı. Dinlenmek için raylara oturmuş. Bu sırada vinç operatörü kuzenimi fark edemeyerek üzerinden geçiyor. Soruşturma başlatıldı. Hukuki süreç devam ediyor" dedi.



EGELİ SABAH UYARMIŞTI

NARLIDERE'DEKI metro şantiyesindeki feci kazadan yaklaşık 2 gün önce 27 Ağustos'ta EGELİ SABAH, "Metro bu kafaya emanet" başlığı ile onaysız alt taşeron çalıştırıldığını gözler önüne sermişti. CHP'li Büyükşehir'in skandalının ortaya çıkarıldığı haberde, 7.2 kilometre uzunluğundaki Narlıdere Metrosu'nda onaysız alt taşeron çalıştırıldığını tespit eden Uluslararası Birleşmiş Müşavirler Müşavirlik Hizmetleri A.Ş., ana yüklenici firma Gülermak'a 28 Mart 2019'da onaysız taşeron çalıştırma işlemine bir an önce son verilmesini istedi ve "Aksi takdirde onaysız taşeron çalıştırmak nedeniyle yaşanacak her türlü sıkıntıdan sorumlu olursunuz" yazısını göndermişti.