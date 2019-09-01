Yüzmede İzmir birincisi oldular

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illi takıma girmek için tüm haftayı antrenmanla geçiren çocukların başarısı büyük alkış aldı. Küçük yaşlarına rağmen haftanın altı günü performans antrenmanları yapan 10. sınıf öğrencisi dört arkadaş Poyraz Plana, Umut Deniz Sönmez, Yağız Yasin Yılmaz ve Ata Yiğit Kezer
geçtiğimiz aylarda İzmir genelinde birinci oldular. 4 öğrenci, okullar arası düzenlenen ve 16 okulun katıldığı yarışmalarda bayrak bölümünün birincisi oldular. Yoğun antrenmanlarının sonucunu alan çocuklar, madalya ve ödüllerini de İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu'nun elinden aldı.
Fırtına Slam kulübüne bağlı olan çocuklara madalyanın yanı sıra hediyeler verildi. 2.5 yıldır sert çalışma sürecinden geçtiklerini belirten yüzme öğretmeni Atilla Oflu, "2 yıl sonra milli takımlarına gireceklerinden eminim. Hem yurt içinde hem de yurt dışında bayrağımızı dalgalandıracaklarına inanıyorum. Şimdi de bu birincilikte birçok kişiyi geride bırakıp onlara daha çok moral oldu. Yılın 12 ayı çalışmaya devam ediyoruz"
ifadelerini kullandı.