Yüzmede İzmir birincisi oldular

BUGÜN NELER OLDU

illi takıma girmek için tüm haftayı antrenmanla geçiren çocukların başarısı büyük alkış aldı. Küçük yaşlarına rağmen haftanın altı günü performans antrenmanları yapan 10. sınıf öğrencisi dört arkadaşgeçtiğimiz aylarda İzmir genelinde birinci oldular. 4 öğrenci, okullar arası düzenlenen ve 16 okulun katıldığı yarışmalarda bayrak bölümünün birincisi oldular.Fırtına Slam kulübüne bağlı olan çocuklara madalyanın yanı sıra hediyeler verildi. 2.5 yıldır sert çalışma sürecinden geçtiklerini belirten yüzme öğretmeni Atilla Oflu,ifadelerini kullandı.