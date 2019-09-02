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Donör hasta çıkınca ilik arayışı başladı

’de tedavi gören lösemili için ’daki tam uyumlu donör hasta çıktı. Sedat için tekrar ilik aranmaya başlandı

Giriş Tarihi: 2.9.2019
Donör hasta çıkınca ilik arayışı başladı

AYDINLI Tok ailesi geçtiğimiz yıl 11 yaşındaki oğulları Sedat'ı eklem bölgelerinde şişlik ve aşırı kilo kaybı nedeniyle geçen yıl Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Buradan Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Sedat'a, yaklaşık 10 ay önce lösemi teşhisi koyuldu. Bu süreçten sonra 3 çocuklu aile, Aydın'dan İzmir'e gidip, gelmeye başladı. İyileşebilmesi için ilik nakli olması gereken Sedat'a, Almanya'dan yüzde 100 uyumlu donör bulundu. Ancak bu kişinin bulaşıcı hastalık taşıması nedeniyle ilik nakli gerçekleştirilemedi. Umutları yarıda kalan aile, Sedat'ın sağlığına kavuşabilmesi için yeniden donör bulunmasını beklemeye başladı.

SÜREÇ SÜRÜYOR
Aydın'daki evlerine götürülen Sedat Tok, ilaç kullanarak, tedavisine devam ediyor. Baba Göksel Tok, "Uygun donör arama süreci devam ediyor" diye konuştu.

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Donör hasta çıkınca ilik arayışı başladı
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