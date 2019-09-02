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Kadın muhtarın hayali umutları yeşertecek

Giriş Tarihi: 2.9.2019
Kadın muhtarın hayali umutları yeşertecek
MANISA'NIN Akhisar ilçesi Ulucami Mahallesi Muhtarı Nesime Şakrak, 8 yıldır hayalini kurduğu projeyi Kan ve Kök Hücre Gönüllüleri Derneği önderliğinde Akhisar Belediyesi iş birliğiyle hayata geçiriyor. 'Yaşamak ve yaşatmak için, Akhisar sana ihtiyacımız var' sloganıyla hazırlanan sosyal sorumluluk projesi 'Hayata Umut' sayesinde toplumun kök hücre nakli konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor. 'Yaşamak ve yaşatmak için Akhisar sana ihtiyacımız var' sloganıyla hazırlanan 'Hayata Umut' projesi ile tüm Türkiye'de kök hücre konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini kaydeden Ulucami Mahallesi Muhtarı Nesime Şakrak, projenin 20 Eylül'de başlayacağını duyurdu. Muhtar Şakrak, "Bu proje tüm Türkiye'ye örnek olsun. Çocuklar oyun bahçelerinde oynasın" dedi.
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Kadın muhtarın hayali umutları yeşertecek
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