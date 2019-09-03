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ARANAN 10 MOSSORO

Sarı-kırmızılı ekip, son olarak M. forması giyen ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Giriş Tarihi: 3.9.2019
ARANAN 10 MOSSORO

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Başakşehir forması giyen Marcio Mossoro ile 1+1 yıllık sözleşme yaptı. 2014-2015 sezonunda Türkiye kariyerine başlayan ve Başakşehir ile 150'si Süper Lig olmak üzere 176 maça çıkan Marcio Mossoro ile sözleşme imzalandı. Brezilyalı oyuncu Mossoro ile sarı-kırmızılı ekip 1+1 yıllığına anlaştı. Göztepe kulüp açıklamasında, 36 yaşındaki oyuncu için, "Mossoro'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

SÜPER LİG'DE 176 MAÇ
4 Temmuz 1983 tarihinde Brezilya'nın Mossoro ilinde dünyaya gelen Mossoro, ilk olarak ülkesinin takımlarında forma giydikten sonra sırasıyla Maritimo, Braga ve Al Ahli ekiplerinin formalarını terletti. 2014- 2015 sezonunda Türkiye kariyerine başlayan Mossoro, Başakşehir ile 150'si Süper Lig olmak üzere 176 maçta görev yaptı.

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ARANAN 10 MOSSORO
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