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nefes kesti

Çeşme’de düzenlenen yelken ve yat yarışı sona erdi. 4 gün boyunca süren yarışları 500 bin kişi takip et

Giriş Tarihi: 3.9.2019
Arkas Aegean Link Regatta nefes kesti
İZMIR'IN Çeşme ilçesinde düzenlenen yelken ve yat yarışı müsabakası Arkas Aegean Link Regatta, 56 tekne ve 500'ün üzerinde yarışçıyı ağırladı. Müsabakayı izleyenler Ovacık'tan itibaren Çeşme'nin tüm koylarında renkli yelkenlilerin görsel şölenine tanıklık edip yarışın keyfine ortak oldu. Rüzgarın sert olduğu denizdeki mücadeleyi dört gün boyunca 500 bin kişi izledi. 28 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Çeşme açıklarını yelkenlerle donatan yarışta ekipler IRC A 0-1-2-3-4, IRC B 1-2-3 ve Destek 1-2-3 kategorilerinde mücadele etti. Dört gün boyunca gerçekleştirilen 5 yarışın ardından her kategoride dereceye girenlere kupaları verildi. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Arkas, bu yıl etkinliğe 56 teknenin katıldığını belirterek "Bunun daha da çoğalması tabii ki hedefimiz ve önümüzdeki yıl yarışı eylül ayına alarak 100'e ulaşmak istiyoruz. Katılımcıların çoğalmasıyla yalnızca Türkiye'de değil, dünyada cazibe yaratacak bir organizasyon yapmayı hayal ediyorum" diye konuştu. Arkas Aegean Link Regatta'nın sürdürülebilir bir yarış olmasını hedeflediklerini ifade eden Arkas, "İzmirlilerin yarışı olması lazım, Çeşme'nin yarışı olması lazım ve özdeşleşmesi gerekiyor. Geçen yıldan bugüne Türkiye'deki ekonomik seyre rağmen yarışın üçüncüsünün yapılıyor olması ve sponsorlarımızın desteği bizi mutlu ediyor" dedi.

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Arkas Aegean Link Regatta nefes kesti
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