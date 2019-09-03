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fırtına gibi BAŞLADI

Giriş Tarihi: 3.9.2019
Ci Group Buca fırtına gibi BAŞLADI
TFF 3. Lig 1. Grup'ta Tire 1922'nin yarışmacı haklarını alıp sezona başlayan Ci Group Buca, ilk maçında Çankaya Futbol Kulübü'nü 4-2 0yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Bucaspor'un da başkanlığını yürüten Cihan Aktaş başkanlığında transfer döneminde Benjamin Fuchs, Mustafa Şen, Cafercan Aksu, Tayfur Emre Yılmaz gibi tecrübeli isimleri kadrosuna katan Buca ekibinde geçen sezonki Tire kadrosundan takıma katılan Gökhan Erdöl, ilk maçta nat-trick yaptı. Ci Group Buca, TFF onayladığı takdirde Bölgesel Amatör Lig'e düşen Bucaspor'un adını alacak. Teknik direktör Ercümend Coşkundere, "Yeni bir ekip olmamıza rağmen sahada uyum sorunu en az seviyedeydi. Futbolcularımın kazanma arzuları ve hırsı sezonun geneline yansıyacaktır" diye konuştu.
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Ci Group Buca fırtına gibi BAŞLADI
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