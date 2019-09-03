Ci Group Buca fırtına gibi BAŞLADI

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Tire 1922'nin yarışmacı haklarını alıp sezona başlayan Ci Group Buca, ilk maçında Çankaya Futbol Kulübü'nü 4-2 0yenerek liderlik koltuğuna oturdu.Ci Group Buca, TFF onayladığı takdirde Bölgesel Amatör Lig'e düşen Bucaspor'un adını alacak. Teknik direktör Ercümend Coşkundere, "Yeni bir ekip olmamıza rağmen sahada uyum sorunu en az seviyedeydi. Futbolcularımın kazanma arzuları ve hırsı sezonun geneline yansıyacaktır" diye konuştu.