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’dan dedesine bağışı

Bayındır’da lösemi hastası 63 yaşındaki ’a 11 yaşındaki torunu ’dan alınan nakledildi. Torundan dedeye yapılan ilk nakil olarak tıp literatürüne girdi

Giriş Tarihi: 3.9.2019
Kübra’dan dedesine kök hücre bağışı

İzmir'in Bayındır ilçesinde yaşayan Seyit Ahmet Saruhan, 1.5 yıl boyunca halk arasında kan kanseri olarak bilinen lösemi hastalığıyla mücadele etti. Doktorlar, Saruhan'a kök hücre naklini önerdi. Saruhan, bu dönemde başvurduğu Bayındır Söğütözü Hastanesi Kemik İliği Nakli Ünitesi'nde çeşitli testler yapılarak sağlık durumu takip edildi. Kendi dokusundan uygun olmayan nakil nedeniyle allojenik kemik iliği nakli için doku uyumu olabilecek yakın akrabalar araştırıldı. Seyit Ahmet Saruhan'ın önce kardeşleri, ardından çocuklarının doku uyumu kontrol edildi ancak kimsenin dokusu uygun çıkmadı. Bu süreçte hastanın çocuğunun, kardeşinin çocuğu ile evli olması nedeniyle torunundan nakil olabilme ihtimali göz önüne alındı. Yapılan incelemeler sonucu 11 yaşındaki Kübra'nın dokuları dedesi ile 10'da 10 tam uyumlu çıkması ile hızlıca nakil süreci başladı. Bayındır Söğütözü Hastanesi Hematoloji ve Kemik İliği Nakli Ünitesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Uğur Ural tarafından gerçekleştirilen süreçte, 11 yaşındaki Kübra'dan iki gün boyunca ortalama iki saatlik periyotlarda kök hücreler toplanıldı. Yeterli sayıda toplanan kök hücreler, -196 derece dondurup bekletildikten sonra Seyit Ahmet Saruhan'a katater yardımı ile nakil edildi. İşlemin ardından yaklaşık 20 gün sonra dede sağlıklı olarak ve Kübra'nın hücreleri tuttuğu müjdesi ile taburcu edildi. Yaşadıkları süreçte bir mucize yaşandığını belirten dede Seyit Ahmet Saruhan, "Tedavi seçeneklerini araştırırken kök hücre nakli için hastaneye başvurdum. Beş çocuğum, iki kardeşim olmasına karşın kimse ile dokularım uyumlu çıkmadı. Tam ümidi kesmiş, torunum Kübra'nın dokularının benimki ile tamamen uyumlu olduğu haberini aldık. İşte o an can kurtaranım Kübra geldi dedim. Bunun adı bir mucize" dedi.

DÜNYADA İLK KEZ
Mucizenin adı olan ve dedesine bağışladığı kök hücreler ile tıp literatürüne adını yazdıran 11 yaşındaki Kübra,"Dedem ile dokularımın uyuştuğunu öğrendiğim anda hiç düşünmeden işlemin yapılmasını kabul ettim" diye konuştu. Tıp literatürüne geçen ve dünyada bir ilke imza atan Prof. Dr. Ali Uğur Ural, "Bilgilerimize ve tıp literatürü taramalarımıza göre dünyada torundan dedeye kemik iliği nakline rastlamadık" dedi.

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Kübra’dan dedesine kök hücre bağışı
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