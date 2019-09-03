Yüzme keyfi faciaya döndü

Manisa'nın Kula ilçesinde bulunan Yurtbaşı Göleti'ni gezmeye gelenler, çevrede bir kamyonet ve suyun içinde çırpınan 2 kişi olduğunu fark etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve mahalle sakinlerine bildirdi. Olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Jandarma, arama kurtarma çalışması için Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Denizlimanı Şube Müdürlüğü'nden yardım istedi. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında, ilk olarak Samet Sefa Sezgin'in (18) suyun yüzeyindeki cesedi kıyıya çıkartıldı.

SERİNLEMEK İSTEDİLER

Ardından da kayıp olduğu belirlenen Akın Karga (43) için arama kurtarma çalışmalarına devam edildi. Ancak İzmir'den gelen dalgıç polislerle suyun dibinde yapılan aramalarda, Akın Karga'ya ulaşılamadı. Havanın kararmasıyla birlikte de ekipler, arama kurtarama çalışmalarına ara verdi. Dün sabah saat 08.00'den itibaren arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlandı. Dalgıç polisler, yarım saatlik arama sonucunda Karga'nın cesedini, suda çırpınırken görüldüğü yerin 3 metre alt kısmındaki kayaların üzerinde buldu. Akın Karga'nın cesedi de savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Kula Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi. Çiftçilik yapan Akın Karga ile bugün doğum günü olan Samet Sefa Sezgin'in komşu kırsal Sarnıç Mahallesi'nden oldukları ve bir hayır yemeğine katılmak için geldikleri Yurtbaşı Mahallesi'ndeki gölete, serinlemek için girdikleri belirlendi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan yaşamını yitirden Sezgin'in bugün doğum günü olduğu öğrenildi.