Bu kez çocuk istismarı için kulaç atacaklar

KADINA yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Çeşme'den Seferihisar'a kadar 24 saat boyunca yüzen 6 açık su yüzücüsü, bu kez çocuk istismarına dikkat çekecek. Memur emeklisi Ayşe Doğan, çocuk gelişim uzmanı Yankı Delen'in yanı sıra eczacı Seda Kansuk, bir şirketin üst düzey yöneticisi Şadi Gödek, makine mühendisi Memduh Kansuk ve bilgisayar mühendisi Uğur Doğan'dan oluşan ekip, 'Çocuk istismarına son' temasıyla, Didim'den Bodrum'a kadar 24 kilometre boyunca yüzecek. Daha önce Seferihisar'dan Çeşme'ye yapılan etkinliğe katılan eski milli yüzücüler Senem Ülker ve Ayşin Oya Bekbay ise bu defa ekipte yer almayacak. 8 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan yüzme etkinliğinde sporculara tekneden Yüzme Federasyonu yetkilileri, doktor ve cankurtaranlar eşlik edecek.

'DURMAYACAĞIZ'

Yüzücülerden Seda Kansuk, "Biz bu istismarlar sona ermediği sürece bu etkinliklere devam edeceğimizi söylemiştik. Kendimizi bir anne ve baba olarak düşündük ve attığımız her kulacı istismara uğrayan çocuklarımızı göz önüne alarak atacağız. İstismarın hele ki çocuğa karşı yapılmasını zalimce ve çok büyük bir zayıflık olarak görüyorum. Güzel çocuklarımızın güzel bir geleceğe sahip olmaları için onlara bir çiçek gibi davranılması gerektiğini düşünüyorum. Onların zedelenmesini hiçbirimiz istemiyoruz" dedi.