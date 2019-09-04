Yenı hedef 2020 bakü

TÜRKIYE'YE cimnastik alanında büyük başarılar kazandıran Dünya ve Avrupa şampiyonu cimnastikçiler Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Erçoş, İstanbul'da özel bir üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu yüzde 100 tam burslu kazandı. Manisa'daki çalışmalarını tamamlayan ikili bundan sonraki hedeflerinin 2020 yılında Bakü'de yapılacak Dünya Şampiyonası'nda derece elde etmek ve 2021 yılında ABD'de yapılacak olan Dünya Oyunları'na vize alabilmek olduğunu söyledi.

MANİSA'DA HAZIRLANDILAR

ONBAŞI ve Erçoş, yetenek sınavı öncesi hazırlıklarını Şampiyon Spor Akademi öncülüğünde Manisa Spor Lisesi'nde gerçekleştirdi. Mayıs ayında Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Onbaşı ve Ercoş, ikinci olarak Türkiye'ye Cimnastik Büyükler Kategorisi'nde tarihinin ilk madalyasını kazandırdı. Onbaşı ve Erçoş'un şimdiki hedefi ise 2020'de yine Bakü'de yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na katılıp Türkiye'ye madalyayla dönmek ve 2021'de ABD'de yapılacak olan Dünya Oyunları'na katılmaya hak kazanmak. 2021'NIN DE SEÇMESI OLACAK

2020 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Dünya Şampiyonası'nın düzenleneceğini söyleyen Ayşe Begüm Onbaşı, "Bu yarışma aynı zamanda hem bir hedef hem hedefe ulaşmak için bir araç. Çünkü Amerika'da yapılacak olan 2021'deki Dünya Oyunları'nın aynı zamanda bir seçmesi. Onun seçmesi bağlamında hedefimiz yine oraya gidip ülkemizi gururlandırıp madalya almak" diye konuştu.