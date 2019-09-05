Akigo’nun yabancıları Türkıye’de kaldı

SÜPER Lig'deki 7 yıllık macerasının ardından TFF 1. Lig'e düşmenin üzüntüsünü yaşayan Akhisarspor'un geçen sezon kadrosunda yer alan yabancılar, transferde yine Türk kulüplerini tercih etti. Yeşil-siyahlılarda Portekizli Lopes, transfer döneminde Süper Lig'de Kayserispor'un yolunu tuttu. Aynı ülkeden Barbosa ile Kongolu Bokila, TFF 1. Lig'deki rakiplerden Hatayspor'a transfer oldu.

SELEZNYOV ARTIK BURSA'DA

Akhisarspor'- dan geçen sezon devre arasında ayrılıp İspanyol kulübü Malaga'yla anlaşan Ukraynalı yıldız Seleznyov ise transferin son gününde yine 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'a imza attı. Akhisar'ın 4 eski yabancısı ülkemizden gitmezken kulüp bulmaları istenen Dany ve Cikalleshi de ayrılmaya yanaşmayıp takımda kaldı. Akigo'da kadro dışı olan iki yabancı futbolcu özel antrenör eşliğinde çalışıyor.