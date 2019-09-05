Altınordu çok Ümitli!

BUGÜN NELER OLDU

1. Lig'de ilk üç haftada 1 puan toplayan Altınordu'ya milli takım arası ilaç gibi geldi. Yeni transferleri forvet Yasin Ozan ve sol bek Ufuk Budak bu süre içinde idman eksiklerini giderme fırsatı bulurken, takımla birlikte de çalışarak uyum sorununu atlamak için büyük bir fırsat oldu. Bu arada Ümit Milli Takım'a çağırılan Ravil'in ardından ay-yıldızlı kurmaylar orta saha oyuncusu Hüseyin Atakan Üner'i de kamp kadrosuna dahil etti. İzmir ekibinin iki önemli oyuncusu Ümit Milli Takım kampında bulunuyor.