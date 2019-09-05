En kutsal bağış ıçın ter döktü

Turist rehberliği yapan, Fenerbahçeli eski milli atlet Teoman Erdoğan, 2013 yılında mide ağrısı, karında şişme şikayetiyle doktora gitti. Yapılan tetkiklerde 'Primier bilier siroz' tanısı konulan Erdoğan, 2016'da bağırsak enfeksiyonu geçirince hayatı alt üst oldu. Karaciğer nakli için sıraya giren Erdoğan'a, 26 Ekim 2017'de İzmir Kent Hastanesi'nde nakil yapıldı. Başarılı geçen ameliyattan sonra hızla toparlanan Erdoğan, normal yaşamına döndü, ardından da ara verdiği spora yeniden başladı. Teoman Erdoğan, organ naklinin önemini ortaya koyup farkındalık yaratmak amacıyla Dünya Transplant Federasyonu tarafından düzenlenen oyunlara katıldı.

ORTAK DİLEK: BAĞIŞ

Erdoğan, 17-24 Ağustos tarihleri arasında İngiltere'nin Newcastle kentinde düzenlenen, olimpiyatlara onur konuğu olarak davet edilen Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın yanı sıra 7 kişilik sporcu ekibinde yer alıp, Türkiye'yi temsil etti. Erdoğan, "Nakilli hastalar, donörler, bağışçılar kendi kategorilerinde yarıştı. Hepimizin tek derdi organ bağışına dikkat çekmek" diye konuştu.