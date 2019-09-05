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’daki okullara kameralı denetleme

, yeni eğitim dönemi öncesi okul güvenliğinin artırılması için okul çevrelerine kameralar yerleştirildiğini söyledi

Giriş Tarihi: 5.9.2019
Manisa’daki okullara kameralı denetleme
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı Manisa Valisi Ahmet Deniz Başkanlığında, Valilik Brifing Salonu'nda yapıldı. Toplantıda bir değerlendirme yapan Vali Deniz, "Okul güvenliğinin daha da artırılması amacıyla yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul çevrelerine kameralar yerleştirildi" dedi. Yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin daha verimli ve etkin bir eğitim almaları için hazırlıklarının sürdüğünü ifade eden Deniz, "Aynı zamanda öğrencilerimizin okul içinde ve dışında güvende olmaları için gerekli tedbirleri alıyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Jandarma, Emniyet ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında sağlanacak koordinasyon ile okul çevresindeki denetim ve kontroller aynı hassasiyetle yapılmaya devam edecek" diye konuştu. Okul güvenliğinin daha da artırılması amacıyla yeni eğitimöğretim yılı öncesinde okul çevrelerine kameralar yerleştirildiğini de belirten Deniz, şöyle devam etti; "Gençlerin sıklıkla gittiği İnternet kafelerde kurallara uygunluk ve internet kullanımı hususunda denetimler yapılmaya devam edecek. Okul servis araçlarının ve bu araçlarda çalıştırılan personelin uygunlukları, yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri de yapılacak olan denetim ve kontrollerle tespit edilecek."

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Manisa’daki okullara kameralı denetleme
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