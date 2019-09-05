Pınar Karşıyaka’nın Ufuk Sarıca gururu

Çin'de devam eden 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Basket Takımı, dünya devi Amerika Birleşik Devletleri'ni uzatmada son saniyelerde 1 sayı farkla elinden kaçırırken Pınar Karşıyaka, Ay-Yıldızlı ekibimizi çalıştıran başantrenör Ufuk Sarıca'yla bir kez daha gururlandı.

UZATMADA GEÇEBİLDİLER!

Antrenörlüğünü NBA ekiplerinden San Antonio Spurs'un dünyaca ünlü çalıştırıcısı Gregg Popovich'in, yardımcı antrenörlüğünü ise NBA'de Golden State Warriors'u yıllardır finaller ve şampiyonluklara abone eden Steve Kerr'ün yaptığı rüya takım ABD karşısında uzatmaya giden maçta son 8 saniyeye 92-91 önde giren ekibimiz, üst üste 4 serbest atıştan yararlanamayınca 93-92 mağlubiyete razı oldu.

YENİ TRANSFERLER SAHADAYDI

Mağlubiyete rağmen Sarıca önderliğindeki millilerimizin performansı dünya çapındaki basketbolseverlerden büyük alkış aldı. Son 2 Dünya Kupası'nın şampiyonu olan ABD'ye 13 yıl sonra ilk resmi yenilgisini tattırmaya çok yaklaşan millerimizde Karşıyaka'nın yeni transferlerinden Semih Erden, 4 ribaund, 2 asist, Metecan Bir

KAF KAF 4 AY SONRA taraftarıyla buluşacak

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun ilk iç saha maçında cumartesi günü Kozanspor'u ağırlayacak Karşıyaka, 1912 Karşıyaka Derneği'nin ziyaretiyle moral buldu. Dernek Başkanı Cem Karagözlü ve yöneticiler, teknik direktör Mesut Toros ve futbolcuları Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenman öncesi ziyaret ederek, "Yanınızdayız" mesajı verdi. Karşıyaka'ya başarılar dileyen dernek yönetimi yeşil-kırmızılı takıma baklava ikram etti. Karşıyaka'da sakatlığı bulunan Mustafa Aşan ve Doğukan, Kozan sınavına yetişecek. Son iç saha maçına 10 Mayıs'ta 3. Lig Play-Off çeyrek finalinde Van Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayarak çıkan Karşıyaka, Kozan önünde 4 ay sonra taraftarıyla buluşacak.