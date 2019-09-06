EİB’den ağustosta ihracat artışı

BUGÜN NELER OLDU

İhracatçı Birlikleri (EİB), Ağustos ayında 1 milyar 31 milyon 852 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Geçin yılın aynı döneminde 993 milyon 863 bin dolar ihracat gerçekleştiren EİB'in ihracatı yüzde 4 arttı. Ocak-Ağustos döneminde 8 milyar 643 milyon dolar ihracata imza atan Ege İhracatçı Birlikleri, son 1 yıllık dönemde 13 milyar 255 milyon dolarlık ihracatı kayda aldı. Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinden 6'sı Ağustos ayında ihracatını arttırmayı başarırken, 6'sı da 2018 yılı Ağustos ayı performansının gerisinde kaldı.