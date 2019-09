BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, istenmeyen her duruma karşı hazırlıklı olmak amacıyla tatbikat ve eğitimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler yaptıkları kurtarma operasyonu tatbikatı ile her duruma hazır olduklarını gösterdi. İtfaiye ekipleri, ileri düzey arama ve kurtarma eğitimleri için Spil Dağı'nı mesken tuttu. Manisa itfaiyesi ekipleri her türlü ortama hazırlıklı olduklarını gösterdi.