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Manısaspor kazanmak istiyor

Giriş Tarihi: 6.9.2019
Manısaspor kazanmak istiyor
TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona Sultanbeyli Belediyespor deplasmanındaki golsüz beraberlikle başlayan Manisaspor'da teknik direktör Erkan Aslan yarın Yeni Orduspor'la oynayacakları ilk iç saha maçını kazanmak istediklerini söyledi. Sezon öncesi borçları nedeniyle FIFA tarafından 6 puanı silinen, genç futbolcularla ayakta kalmaya çalışan siyah-beyazlılarda Aslan, "Lige gençlerimizle puanla başlamak oyuncularımızın özgüveni açısından çok önemliydi. Hedefimiz taraftarımızın önünde oynayacağımız ilk maçtan 3 puan ile ayrılmak. Hedefimize ulaşmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Taraftarımızı yanımıza bekliyoruz" dedi.
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Manısaspor kazanmak istiyor
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