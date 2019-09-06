Ovada üzüm sergısı

MANISA il genelinde 807 bin 387 dekar alanda yaklaşık 50 bin aile, bağcılıktan geçimini sağlıyor. Türkiye'deki kurutmalık üzümün yüzde 85'i, sofralık üzümün yüzde 20'si Manisa'da üretiliyor. Bu bağlardan üretilen on binlerce ton çekirdeksiz kuru üzüm, Hollanda, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere 100'e yakın ülkeye ihraç ediliyor. Manisa'daki bağlarda ağustos ayı itibariyle yoğun bir çalışma başlıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla bağlardan toplanan yaş üzümler, potasyum ve zeytinyağlı karışıma batırıldıktan sonra metrelerce uzunluktaki sergilerde kurutulmaya bırakılıyor. İki hafta boyunca sergilerde kurutulan üzümler iç ve dış piyasaya satışa hazır hale getiriliyor. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde de ovalara serilen üzümler renkli görüntülere sahne oldu.

'BİZİ RAHATLATTI'

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Bakanlığın 2019 yılı kuru üzüm fiyatımız 9 numara için 10 liradır' açıklaması bir nebze olsun bizleri rahatlattı" dedi.