Belediyesi tarihi bir gelenek olan Rahvan At Yarışları'nı 8 Eylül Pazar günü gerçekleştirecek. Turgutlu Rahvan Atçılar Derneği iş birliği ile düzenlenecek olan at yarışlarına tüm Turgutlu halkını davet eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın "Rahvan At yarışları tarihi bir gelenektir. Çevre il ve ilçelerde birçok rahvan atlarının katılacağı yarışlarda çeşitli kategorilerde birincilik için yarışacaklar" dedi.