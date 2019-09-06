Thyateira kazılarında tapınak ortaya çıkarıldı

Manisa'nın Akhisar ilçesi merkezinde bulunan Thyateira antik kentinde iki ayrı bölgede yürütülen kazı çalışmalarında önemli yapılar ortaya çıkarılmaya başlandı. Hastane Höyüğü olarak bilinen alanda yürütülen kazı çalışmalarında Helenistik ve Roma dönemine ait olduğu düşünülen dikdörtgen planlı bir tapınak ve 67 mezara ulaşıldı. Hastane Höyüğü'nde açığa çıkarılan tapınağın yaklaşık 18x27 metre boyutlarında dikdörtgen planlı, girişi doğudan mimari olarak İon düzeninde yer aldığı belirlendi.

67 MEZAR BULUNDU

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Engin Akdeniz, "Höyükteki en eski buluntu Son Neolitik-İlk Kalkolitik döneme tarihleniyor. Özellikle kuvvetli bir İlk Tunç Çağı yerleşiminin varlığının anlaşıldığı yayvan bir yerleşim olan Hastane Höyüğü'nün zaman içerisinde yoğun olarak tahrip edildiği, bu tahribatın bir sebebinin de höyüğün zirve kısmına inşa edilen anıtsal tapınak yapısı sebebiyle höyük toprağının yukarıya doğru bir platform oluşturacak şekilde çekilmesinden meydana geldiği önceki sezon kazılarımızla tespit edilmişti. Höyüğün bir dönem nekropol (mezarlık) alanı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Açığa çıkarılan mezarlarda tapınağa ait parçalarla birlikte az sayıda Orta Bizans mimari ve plastik parçaları da kullanılmıştır. Bugüne kadar açığa çıkarılan mezar sayısı 67'dir. Bu mezarlar üzerinde antropolojik incelemeler yani yaş, cinsiyet, ölüm şekli, kadınsa doğum sayısı gibi çalışmalar da yapılmaktadır" diye konuştu.

SİMGE OLACAK

"Manisa Akhisar Thyateira Antik yol sütunları restorasyon uygulaması ve antik alanın ziyaret merkezine dönüştürülmesi işi" olarak adlandırılan çalışmaların 18 Eylül 2018 tarihinde başlatıldığını dile getiren Akdeniz, iki etaplı bir proje olarak onaylanan çalışmaların tamamlandığında M.S. 2 ila 4. yüzyıllar arasında kullanılan sütunlu Roma caddesinin bütün ihtişamıyla adeta Akhisar'ın simgesi haline geleceğini vurguladı. Tepe Mezarlığı'ndaki ziyaretçi sayısının da her geçen yıl arttığına işaret eden Akdeniz, "Elimizdeki verilere göre geçen yılın tamamında Tepe Mezarlığı'nı 10 bin kişi gezmiş iken, 2019 yılının sadece ilk altı aylık döneminde Tepe Mezarı'nı gezen ziyaretçi sayısı 11 bin 282'dir. Restorasyon çalışmaları Akhisar'a gelen turist sayısının artmasına, turistlerin daha uzun süre ilçede kalmalarına vesile olmasını umut ediyoruz. Bu alanda benzer şekilde restore edilmesi gereken bir diğer yapı Geç Roma dönemine ait bir bazilika olan apsisli yapıdır. Turizme kazandırılabilir" dedi.