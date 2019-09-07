Balıkesir’den taraftara çağrı

BALIKESIRSPOR Teknik Direktörü Ali Tandoğan ve kulüp asbaşkanı Umut Kırtıl, bir basın toplantısı düzenleyerek hem takımın durumunu hem de transferin son gününde kadroya katılan 11 oyuncu ile ilgili süreci değerlendirdi. Sözlerine Ümraniye ile evlerinde oynayacakları maçtan başlayan Tandoğan, "Bu karşılaşma bizim için çok önemli. Taraftarlarımızdan destek istiyoruz"
dedi. Yeni gelen oyuncuları Ümraniye maçına hazırlamaya çalıştıklarını belirten Tandoğan, "Bugün bizim hedefimiz ligde kalmak. Ne zamanki 3-4 maçımızı kazanırız o zaman oturur konuşuruz.
Ben de 'Hedefimiz bu' derim. Şu an için erken konuşursam, 'Hocam bunu demiştin' dersiniz. Yeni oyuncuların antrenmanlardaki tempolarını görmem lazım" ifadelerini kullandı. Kırtıl ise "Balıkesirspor'un geleceğini düşünerek transferde fazla para harcamadık"
dedi.