Balıkesir’den taraftara çağrı

BUGÜN NELER OLDU

BALIKESIRSPOR Teknik Direktörü Ali Tandoğan ve kulüp asbaşkanı Umut Kırtıl, bir basın toplantısı düzenleyerek hem takımın durumunu hem de transferin son gününde kadroya katılan 11 oyuncu ile ilgili süreci değerlendirdi. Sözlerine Ümraniye ile evlerinde oynayacakları maçtan başlayan Tandoğan,dedi. Yeni gelen oyuncuları Ümraniye maçına hazırlamaya çalıştıklarını belirten Tandoğan, "Bugün bizim hedefimiz ligde kalmak.Ben de 'Hedefimiz bu' derim. Şu an için erken konuşursam, 'Hocam bunu demiştin' dersiniz. Yeni oyuncuların antrenmanlardaki tempolarını görmem lazım" ifadelerini kullandı. Kırtıl isededi.