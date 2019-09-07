Düşmana korku salan Tülütabaklar

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenlerle kutlandı. 6 Eylül kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmayla başladı. Daha sonra Kuvayi Milliye Meydanı'ndaki kutlama programıyla devam etti. 7'den 70'e Balıkesirlilerin yoğun ilgi gösterdiği törende her yıl olduğu gibi bu yıl da Tülütabaklar ilgi odağı oldu.Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Kemal Turan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın Balıkesirlilerin bayramını kutlamasıyla başlayan törenlerde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Temsili kurtuluşun canlandırıldığı törenlerde mehter takımının konseri ve halk oyunları gösterileri düzenlendi. Şiirlerin de okunduğu kutlamalar geçit töreni ile sona erdi.

'BOYUN EĞMEDİK'

Balıkesir'in kurtuluşu nedeniyle günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Milli Mücadele Dönemi, tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz Türk milletinin hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğinin, hiçbir engele izin vermeyeceğinin kanıtlandığı Kurtuluş Savaşı'nın en önemli safhalarından biridir. Bilindiği gibi 1. Dünya Savaşı sonrası Mondros Mütarekesi imzalanmış ve bu mütareke hükümleri dayanak gösterilerek ordumuz dağıtılmış, Osmanlı Devleti toprakları fiilen işgal edilmeye başlanmıştı. 15 Mayıs tarihinde İzmir'in işgalini takiben Balıkesir halkı Okuma Yurdu ve Alaca Mescid toplantılarında bağımsızlık ve mücadele kararı almış, vatan savunmasının bölge savunmasıyla başlayacağının altını çizmiştir. Bu toplantılarda şehrimizden seçilen 41 kişilik heyet ile örgütlü direniş başlamıştır. Böylece Balıkesir Milli Mücadele'de ilk kurşunun atıldığı il olmanın yanında düzenlemiş olduğu 5 kongre ile de Milli Mücadele'nin devleşen ili olmuştur" diye konuştu.

KORKU SALDILAR

Hazırlandıktan sonra aynada kendilerini bile tanı- yamayacak hale gelen Tülütabaklar, etkinliklerde, ellerindeki baca kurumunu vatandaşların yüzlerine çalıyor. Tören geçişinde Tülütabaklar, ata binmiş, elinde sığır boynuzundan yapılmış piposu bulunan "Tülükadı"nın arkasından, davul ve zurna eşliğinde oynayarak yürüyor, gösterileriyle uygulamanın, Milli Mücadele dönemindeki önemini ortaya koyuyor. 15 yaşındaki Recep Can Yangın, çocukluğundan beri Tülütabakları merak ettiğini söyledi. Yangın, ilk defa Tülütabak olacağını belirterek, "Zamanında atalarımızın düşmanı korkutmak için yaptığı bu şeyi ben de kendi isteğimle olmaya karar verdim" dedi.