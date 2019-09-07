Okul bahçesindeki çukura düştü

BUGÜN NELER OLDU

Turgutlu ilçesinde bu yıl açılacak Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesine, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde gelen Efe Bana (13), arkadaşlarıyla oynamaya başladı. Okulun arka bahçesine geçen Bana, sac kapakla örtülü 4 metrelik çukurun üzerinden geçmek istedi. Bu sırada kapak anda açılınca Bana, çukurun içine düştü. Bana'nın bağırmasını duyan arkadaşları, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye görevlileri, merdivenle kuyuya inerek, kolundan yaralanan Bana'yı çukurdan kurtardı. Sağlık görevlilerince ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Efe Bana, tedavisi sonrası taburcu edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Çukurun hangi amaçla açıldığı ise öğrenilemedi.