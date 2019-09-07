Pekcan: çın, en büyük 3. tıcaret ortağımız

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kapılarını açan 88. İzmir Enternasyonel Fuarı (İEF) kapsamında Uluslararası İzmir İş Günleri düzenlendi. Türkiye- Çin Halk Cumhuriyeti İş Forumu'nda katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çin ile ticaret hacminin geçen yıl 23,6 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Çin bizim artık Almanya ve Rusya'dan sonra en büyük ticaret ortağımız haline gelmiştir" dedi. 88. İEF'nin partner ülkesi olan Çin Halk Cumhuriyeti'nin İzmir'i çıkarla yapmasına değinen Bakan Pekcan, kentte, heyetler arası çok başarılı bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve ciddi adımlar atmaya karar verdiklerini söyledi. Türk ve Çin iş dünyasının bu sinerjiyi daha fazla gecikmeden bu fuar vesilesiyle yakalamalarını ümit ettiklerini dile getiren Pekcan, iki hükümetin bu yöndeki gelişmeleri desteklemeye hazır olduğunu kaydetti. Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang ise Türkiye'nin, 3. büyük ticaret ortakları haline geldiğini ifade etti.