11 Ekim için hedeflerimiz var

Göztepe'yi pozitif yönde geliştirmek için yeni planları olduğunu söyleyen İzmir ekibinin genç hocası Temer Tuna, "Artık oyun anlamında farklı şeyler ortaya koyabileceğimiz pozisyona geldik. Çaykur Rizespor maçıyla başlayıp 11 Ekim'de verilecek ikinci milli araya kadar yeni hedeflerimiz var. Rize'nin ardından Konya, Gazişehir (d), Kayserispor maçlarına çıkacağız. Sezon boyu takımımı iyi tanıdığım için gerçekleştirebileceğimiz çok iyi şeyleri öngörebiliyorum. İlk 3 haftada elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalıştık. Hiçbir şeye bahane bulmak istemem. Ancak 3 maçta 1 puan alabildik. Soner, Mossoro, Napoleoni ve Atınç'ın takıma dahil olmasının karşılığını alacağız" yorumunu yaptı.



"MİLLİ TAKIM BAŞARILI OLACAK"

Tuna, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda oynayacağı Andorra ve Moldova maçlarını kayıpsız geçeceğini söyleyerek, "Şenol Güneş Hocamıza başarılar diliyorum. Sürekli Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda yer yer alacak bir kadroya sahibiz" dedi.