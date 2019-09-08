Büyükşehir gençleri Balıkesir’de ağırladı

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dört bir yanından gelen Gençlik Kuruluşları Birliği'ne(GKB) üye yüzlerce genç, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Gençlik Zirvesi"nde buluştu. Zirvesi öncesinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce gençle gerçekleştirilen gala yemeğinde bir araya geldi. Büyükşehir'in ev sahipliğindeki yemeğe, GKB'nin 19 kurucu STK'sının genel başkanları, yöneticileri, gönüllüleri ve diğer paydaşları büyük ilgi gösterdi. Başkan Yılmaz, "Güçlü yanlarımızı zayıf yanlarımızı dezavantajlarımızı istişare edelim. Ülkemiz daha güzel bir yer olsun" dedi.