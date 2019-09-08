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Kadına şıddete son

Giriş Tarihi: 8.9.2019
Kadına şıddete son
TÜRKIYE'DE son dönemlerde giderek artan kadın cinayetlerine karşı mücadele başlatan Buca Belediyesi, 88. İzmir Enternasyonal Fuarında "Kadına şiddete son" temasıyla yerini aldı. Son 10 yılda artan rakamlar ve yaşamını yitirenlerin isimleriyle farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Bu son olsun" dedi. İzmir'i fuarlar ve kongreler yapma hedefiyle yola çıkılan ve bu yıl 88. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarında Buca Belediyesi de yerini aldı. Her sene İzmir Enternasyonal Fuarında farklı temalarla stant açan Buca Belediyesi bu yıl da özel bir temayla fuarda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
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Kadına şıddete son
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