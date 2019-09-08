Sokaklarda yaşayan ana-oğul eve kavuştu

İzmir'de oğlu 40 günlük bebekken eşiyle ayrılan Seval Taşkın (64), ailesinin ardından işini ve evini de kaybetti. Hiçbir gelirleri olmadığı için yaklaşık 2 yıldır sokakta yaşayan Taşkın ve oğlu Batuhan Sezgin (37), bir süre Karabağlar Kaymakamlığı'nca bir eve yerleştirilse de ev sahibi ile yaşanan anlaşmazlık üzerine sokaklara geri döndü. Bir süre anne ve oğula gıda ile giyim yardımı yapan Türk Kızılayı İzmir Şubesi, kısa sürede bir ev temin etmek için de arayışa girdi. Gaziemir ilçesinde bulunan ev sayesinde bir yuvaya kavuşan anne Seval Taşkın, "Kızılay bize ev buldu. Eşyalar getirdiler ve evimize yerleştik. Gerçekten evim olduğuna inanamıyorum. Uzun bir süreden sonra ilk kez huzurlu bir uyku uyuduk. Allah razı olsun" dedi.

150 BİN İNSANA YARDIM

Aileyi yeni evlerinde ziyaret eden Türk Kızılayı İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış, bağışçıların destek ve imkanlarını ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Seval hanımların durumu yürek parçalıyordu. Duyarlı vatandaşların paylaşımları sonrasında, sizlerin de desteğiyle İzmir Kızılay Şube Başkanlığı olarak bu sıkıntıyı gidermek için harekete geçtik. Ailenin barınma ihtiyaçları için kiralık ev arayışına girdik. Yaz olması ve havaların sıcak olmasına karşın sokakta yaşamak ciddi sıkıntıydı. Aaylık kira bedeli 450 lira olan evin 1 yıllık kirasının Kızılay bağışçıları tarafından karşılanacak. Evi tuttuktan sonra şube personelimiz boya-badana, elektrik ve su işlemleriyle ilgili gerekli desteği sağladı. Kızılay yaklaşık 151 yıldır hem yurt içinde hem de yurt dışında mazlumların yanında oluyor. İzmir şube olarak şimdiye kadar yaklaşık 150 bin insana yardım elimizi uzattık, uzatmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.