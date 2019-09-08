Yeni sayfa açacağız

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de ilk 3 haftada Antalyaspor ve Beşiktaş'a yenilip, Yukatel Denizlispor'la berabere kalan Göztepe, milli ara sonrası gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen teknik direktör Tamer Tuna, Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla yeni bir sürece gireceklerini söyledi. Tuna, "Maalesef 3 maç istediğimiz gibi olmadı, bunun farkındayız. Değiştirmek istediğimiz bir çok hadise vardı ancak bunları gerçekleştiremedik. Oyun olarak yapmak istediklerimiz vardı, bunları da son Denizlispor karşılaşmasında yerine getirdik. Bundan sonra nasıl bir oyun oynayacağımızın, kadroya dahil ettiğimiz oyuncularla planlarını yapıyoruz. O yüzden milli ara çok önemliydi" dedi. Takıma transferin son günü katılan 3 futbolcu için de konuşan Tuna,diye konuştu.