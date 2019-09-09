Altınordu’da Eroğlu umutlu

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de milli maç arasına 3 maçta aldığı 1 puanla giren Altınordu, Süper Lig ekibi Göztepe ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 2-2 berabere ayrıldı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu oyuncularının gösterdiği performansa geçer not verdi. Deneyimli çalıştırıcı, "Ciddi pozisyonlara girdik. Özellikle Ersel ve Anıl rakip kalede tehlikeli oldular ayrıca iki de gol attı. Bu bizim için umut verici" dedi. Haftaya iç sahada oynayacakları Eskişehirspor müsabakasına kadar daha hazır hale geleceklerini belirten Eroğlu,diye konuştu.