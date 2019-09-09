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’da Eroğlu umutlu

Göztepe ile hazırlık karşılaşmasında berabere kalan ’nun hocası , “Şu an sakatlıkları süren oyuncularımız var, onların dönüşüyle işler rayına girecek” dedi

Giriş Tarihi: 9.9.2019
Altınordu’da Eroğlu umutlu
TFF 1. Lig'de milli maç arasına 3 maçta aldığı 1 puanla giren Altınordu, Süper Lig ekibi Göztepe ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 2-2 berabere ayrıldı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu oyuncularının gösterdiği performansa geçer not verdi. Deneyimli çalıştırıcı, "Ciddi pozisyonlara girdik. Özellikle Ersel ve Anıl rakip kalede tehlikeli oldular ayrıca iki de gol attı. Bu bizim için umut verici" dedi. Haftaya iç sahada oynayacakları Eskişehirspor müsabakasına kadar daha hazır hale geleceklerini belirten Eroğlu, "Sakatlıkları süren Enes, Okan, Muhammet ve Kemal takıma dönecek. Alternatifler artacak. Tam takım olduğumuz zaman işler bizim açımızdan iyi duruma gelecek" diye konuştu.
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Altınordu’da Eroğlu umutlu
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