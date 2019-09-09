DMD kas hastaları tedavi bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

İZMİR'DE yaşayan, bir kas erimesi hastalığı Duchenne Musküler Distrofi'li (DMD) sahip çocukların aileleri, 7 Eylül DMD Farkındalık Günü nedeniyle yaptıkları açıklamada, yurt dışında tedavi umutlarını yükselten birçok ilaç ve benzeri deneme olduğunu belirterek, bunların Türkiye'de de uygulanmasını istedi. Aileler, belli bir yaştan sonra tekerlekli sandalyeye mahkum olan çocukları için getirdikleri ayakkabıları yere bırakarak hastalığa dikkat çekti. Bike İzmir Bisiklet Topluluğu üyeleri de gruba destek verdi. DMD Aileleri Derneği Başkanı Sadık Mehmet Çiftçi, sayıca her geçen gün artan, ilerleyici ve çocukların hayatına kast eden bir kas erimesi hastalığı olan DMD'nin Türkiye'de 5 bini aşkın çocuk ve genci etkilediğini ifade etti. Çiftçi, "DMD'li çocuklarımız ne diğer çocuklar gibi yürüyebiliyor, koşabiliyor ne de hastalığın ilerlediği evrelerde nefes alıyor. Dünyada DMD için tedavi umudumuzu yükselten birçok ilaç ve tedavi denemeleri başarılı bir şekilde devam ederken, biz ülkemizde çocuklarımız için artık yeterli bakım ve tedavi şartlarının sağlanmasını istiyoruz" dedi.