Dolu dolu 9 eylül

BUGÜN NELER OLDU

İZMİR'İN 97. kurtuluş yıldönümünü, birbirinden renkli etkinliklerle kutlayacak. 350 metrelik dev bayrağın taşınacağı Zafer Yürüyüşü ile başlayacak kutlamalarındaki heyecan, Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün gösterileri ile doruğa çıkacak. Kutlamalar, fener alayı yürüyüşü ve 9 Eylül konseri ile son bulacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in bu coşkusunu zengin programla tüm kente yayacak. 97. Yıl Zafer Yürüyüşü, saat 09.00'da Basmane Karakolu önünden başlayacak, Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak. Son 10.00'da çelenk koyma töreni gerçekleştirilecek. Valilik önündeki resmi törenin ardından süvari birlikleri gösteri sunacak. Saatler 17.30'u gösterdiğinde Solo Türk, 18.00'de ise Türk Yıldızları gösteri sunacak. Havanın kararması ile de Fener Alayı İzmir'i aydınlatacak. 9 Eylül konserleri Kültürpark'ta düzenlenecek.İzmirliler, ağustos ayında meydana gelen büyük orman yangınının yaralarını sarmak için ise "Orman Konseri'nde buluşacak. Kültürpark Fuar Alanı'nda ünlü sanatçıların ve İzmirlilerin desteği ile düzenlenen konserden elde edilecek gelir, İzmir ormanlarının korunması için yapılacak çalışmalarda kullanılacak. 'İzmir Tek Yürek' sloganıyla duyurulan ve bugün saat 18.30'da başlayacak konserde ilk olarak rap müziğin efsane gruplarından Gazapizm sahne alacak. Yine rap müziğin başarılı isimlerinden Anıl Piyancı, hemen ardından Serap Yağız, Niyazi Koyuncu, Oğuzhan Uğur, pop müziği sanatçısı Edis, kendine özgü tarzı ile Halil Sezai, rock müziğin efsane isimleri Gripin, Hayko Cepkin ve Haluk Levent İzmirlilerle buluşacak. Sanatçılar verecekleri dayanışma konserlerinden para almayacaklar. Fuar'a giriş ücreti ise o gün için 10 TL olacak.İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 7'nci kez düzenlediği 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu büyük bir heyecana sahne oldu. AIMS (Uluslararası Maratonlar ve Yol Koşuları Birliği) üyesi olan maratona bu yıl 358'i kadın, 1653 koşucu kayıt yaptırdı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan koşucular sabah saat 08.00'de start noktasına geldi. Koşucular başlangıçtan önce ısınma hareketli yapıp müzik gösterileriyle yarışmaya hazırlandı. 21 kilometrelik koşu, Cumhuriyet Meydanı'nda başlayıp Balçova'da son buldu. Organizasyonda erkeklerde Etiyopyalı Getaye Gelaw, kadınlarda milli atlet Yayla Kılıç birinci oldu.